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Скрепные новости: Священник РПЦ оказался участником ОПГ, 20 лет убивавшей жителей Белгородской области

Скрепные новости: Священник РПЦ оказался участником ОПГ, 20 лет убивавшей жителей Белгородской области

Священник Станислав Дементеев вместе с хероем сво Игорем Селютиным и предпринимателем Степаном Морозовым оказались подозреваемыми по делу об убийствах, похищениях людей и вымогательствах в составе преступной группы.

Об этом пишет издание «Коммерсант»

ОПГ, в которой состояли фигуранты, была создана в конце 80-х годов прошлого столетия, а преступления, о которых идет речь, ее участники совершали в период с 1997 по 2017 год, со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Следствие считает, что все трое и ряд других лиц входили в организованную преступную группу из числа жителей Губкинского района Белгородской области. Как минимум две предполагаемые жертвы участников группировки до сих пор не найдены. При этом речь может идти о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34593

Новости портала «Весь Харьков»

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