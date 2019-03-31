Служба безпеки України припинила діяльність екстремістського об’єднання (ВІДЕО)

Служба безпеки України припинила діяльність керованого з території Росії екстремістського об’єднання, яке для дестабілізації внутрішньої ситуації у нашій країні планувало скористатись підвищенням політичної активності населення під час виборчого процесу.

Співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалось громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем РФ, колишім курсантом Калінінградського вищого військово-морському училища, якого у 2015 році було видворено з України за підривну діяльність.

За завданням російських спецслужб учасники об`єднання мали створити власні військові формування: «Українську повстанську армію» («УПА» - з дислокацією за кордоном) та «Українську національну армію» («УНА» - з дислокацією в Україні).

На території нашої держави процес створення «Української національної армії» очолив громадянин України Ю.Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Національної поліції за незаконне зберігання зброї та пограбування та притягався до кримінальної відповідальності через заклики до повалення конституційного ладу в Україні. Встановлено, що протягом тривалого часу Заболотний вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з відомим агентом російських спецслужб М.Дульським.

У межах кримінального провадження СБУ задокументовано, що за ініціативи іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники «УНА» налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації.

Російський слід в діяльності «УНА» підтвердився за результатами обшуків, проведених в учасників цієї екстремістської організації в Одесі, двоє з яких - громадяни Російської Федерації та невизнаної Придністровської народної республіки, а третій – громадянин України – уродженець Придністров’я. Зокрема правоохоронці вилучили засоби ураження та тисячу примірників газет, які містили заклики приєднуватись до діяльності «УНА».

Під час проведення шістнадцяти обшуків також було виявлено та вилучено вогнепальну та холодну зброю, саморобні вибухові пристрої та гранати, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та внутрішні документи незаконного військового формування, які стосувались його протиправної діяльності.

Як зазначив Голова СБУ Василь Грицак: «Усі спроби розхитати ситуацію в Україні, у тому числі під прикриттям патріотичних гасел, приречені на поразку. Служба безпеки України виконає свої завдання із забезпечення безпеки наших громадян під час виборів Президента України».

У ході слідчих дій виявлено та вилучено автоматичну вогнепальну та холодну зброю, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та документи, які підтверджують готування до повалення конституційного ладу та підготовки з цією метою терористичних актів членами «УНА».

Зокрема, за адресою проживання та в автомобілі Ю.Заболотного виявлено і вилучено:

мисливський карабін на базі АКМС з ознаками перероблення, магазини і 500 набоїв до нього;

травматичний пістолет «Форт-12» з набоями;

10 тактичних ножів, що мають ознаки належності до холодної зброї.

За адресою проживання одно із керівників «УНА» :

мисливський карабін на базі пістолета-кулемета «Taurus» з глушником, магазини та 80 патронів до нього;

магазини до автомата АК;

травматичний револьвер «Скат»;

2 тактичних ножі, що мають ознаки належності до холодної зброї;

бронежилет та інше тактичне спорядження.

За місцем проживання керівника фінансової частини «УНА»:

мисливський карабін на базі АКМС з ознаками перероблення, магазини і 500 набоїв до нього;

2 тактичні ножі, що мають ознаки належності до холодної зброї;

листівки на підтримку «Руху прямого народовладдя» в Україні;

тактичне спорядження.

За місцем проживання інструктора з тактичної підготовки «УНА»:

карабін на базі АКМС, магазини та 200 патронів до нього;

тактичне спорядження;

рації та інші засоби зв’язку.

За місцем розташування штабу «УНА»:

символіка ДЦЛ УНА: прапор, військова форма УНА з емблемами;

автомати АК-47 – 2 шт.;

патрони калібру 7,62 – 200 шт.;

револьвер «Наган» з набоями – 10 шт.;

тротилова шашка – 200 г;

пластид – до 200 г;

пістолетні патрони калібру 7,62 – 70 шт.;

балаклави та тактичне спорядження.

Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких відбудеться спільний брифінг СБУ та Генеральної прокуратури України.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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