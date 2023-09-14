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«Сімейний бізнес»: ДБР викрило наркоторговців, які збували зброю та наркотики на Закарпатті

«Сімейний бізнес»: ДБР викрило наркоторговців, які збували зброю та наркотики на Закарпатті

● Працівники ДБР спільно з Нацполіцією викрили на Закарпатті злочинну групу, яка збувала на території області наркотики та зброю.

● До складу групи входило п’ять осіб. Ними керував мешканець міста Хуст, який залишив місце служби після мобілізації. Дезертир продовжив «бізнес» свого батька – відомого у регіоні наркоторговця. Батька рік тому затримали за збут наркотиків та помістили до слідчого ізолятору, проте він продовжував допомагати синові вести «сімейну справу».

● До злочинної діяльності фігурант залучив навіть свою матір, інших членів родини та своїх знайомих.

● Також члени угруповання налагодили перепродаж зброї, купленої нелегально.

● Всіх учасників ОЗГ було затримано на «гарячому» під час чергової закупки наркотичних речовин. Організатора та його найближчого помічника суд помістив під варту без права внесення застави.

● Під час обшуків вилучено холодну та вогнепальну зброю, закордонні паспорти, флеш-карти та блокноти із чорновими записами, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для фасування наркотичних речовин та близько 200 доз метамфетаміну, вартість якої на «чорному ринку» складає приблизно 100 тисяч грн.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3820

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дбр, україна

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