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Спецтрибунал щодо злочину агресії — не чарівна паличка і не покарає всіх воєнних злочинців разом

Спецтрибунал щодо злочину агресії — не чарівна паличка і не покарає всіх воєнних злочинців разом

Українська правова консультативна група:

"Злочин агресії — один із найтяжчих міжнародних злочинів, поряд із воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом. Якщо мандат суду не включає інші злочини, він їх і не розглядатиме.

Навіть якщо спецтрибунал зможе подолати імунітети і матиме повноваження притягати путіна та інших представників військового та політичного керівництва (росії — ред.) до відповідальності, робити це він буде лише щодо злочину агресії", — наголошують фахівці.

Це важливо розуміти, щоб краще усвідомлювати, що може і чого не може досягти такий трибунал.

Адже багато хто покладає значні надії саме на нього, як на основний інструмент притягнення до відповідальності за спричинені страждання та вчинені порушення.

На їхню думку, Україні потрібен спеціальних суд, який розглядав би й інші найтяжчі міжнародні злочини.

Адже національна система, МКС та інші наявні механізми мають свої обмеження, які заважатимуть ефективному розслідуванню злочинів.

Зокрема, злочини проти людяності взагалі не передбачені українським Кримінальним кодексом.

"Гібридна ж модель може забезпечити довгострокове посилення національної спроможності завдяки взаємодії міжнародного та національного елементів і співпраці українських та іноземних спеціалістів в межах розгляду справ щодо найтяжчих злочинів.

"Гібридний" або "інтернаціоналізований" суд/трибунал/механізм — це за своєю суттю одне й те саме", — додають експерти.

Джерело: https://t.me/znua_live/106740

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