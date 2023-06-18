Справа Альперіна не рухається вже 10 місяців

Вчора не відбулося чергове засідання у справі за обвинуваченням "короля контрабанди" Вадима Альперіна та його спільників.

Причиною стало те, що адвокат обвинуваченого Іскольда не з'явився до суду. Спершу про причини його неявки ніхто нічого не знав.

Однак як тільки суд поставив питання про відповідальність адвоката, Іскольд повдомив, що його захисник нібито на невідкладних слідчих діях і тому попросив відкласти слухання.

Головуючий суддя Кравчук нагадав, що справа не рухається уже 10 місяців поспіль, а сторона захисту зірвала близько 20 засідань.

Тому судді вирішили звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для притягнення захисника до відповідальності, також визначили, що засідання у справі будуть тепер щотижня по вівторках. Захисту ця ідея схоже не сподобалася.

Нагадаємо, Альперіна зі спільниками обвинувачують у створенні злочинної організації, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2367

Новости портала «Весь Харьков»