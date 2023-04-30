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Справа "Межигір'я": адвокати Януковичів знову вдалися до затягувань

Справа Межигіря: адвокати Януковичів знову вдалися до затягувань

У Вищому антикорупційному суді відбулось чергове засідання у справі про привласнення резиденції "Межигір'я", де обвинуваченими є експрезидент-втікач Віктор Янукович та його син Олександр.

Захисники Януковичів знову захотіли відкласти слухання. Цього разу через те, що повістку про виклик Януковичів підписав головуючий, а не весь склад суду.

Крім цього, один з адвокатів зазначив, що в повістці не зазначено наслідки неприбуття обвинувачених в судове засідання, зокрема, що щодо них можуть застосувати спеціальне судове провадження.

Такі клопотання направлені на затягування справи, у зв'язку із чим судді очікувано відмовили в задоволенні.

Після цього адвокати заявили відвід головуючому. На їхню думку, суддя примушував адвокатів до участі в засіданні під час повітряних тривог та неналежним чином повідомив Януковичів про судові засідання. Відвід теж не був успішним.

Також судді ВАКС відмовили захисникам в поверненні обвинувального акту прокурору. Підготовче провадження триває.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2252

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