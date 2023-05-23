Справу про крадіжку 1,2 млрд грн стабкредиту для VAB Банку Олега Бахматюка передали до суду — НАБУ
Підозрюваними у справі є 15 людей:
● Експерший заступник голови НБУ Олександр Писарук та вісім посадовців Нацбанку;
● Ексголова правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денис Мальцев;
● Ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Андрій Яцюта;
● Заступник директора компанії, яка готувала рецензію на оцінку майна банку;
● Троє посадовців приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Серед підозрюваних немає ні Бахматюка, ні його сестри Наталії Власюк, яка була головою наглядової ради VAB Банку.
Розслідування щодо Власюк виділили в окреме провадження, воно зупинене у зв’язку з її розшуком.
Щодо Бахматюка, який також зараз не в Україні, проводиться заочне розслідування.
Джерело: https://t.me/znua_live/94097