Справу про крадіжку 1,2 млрд грн стабкредиту для VAB Банку Олега Бахматюка передали до суду — НАБУ

Підозрюваними у справі є 15 людей:

● Експерший заступник голови НБУ Олександр Писарук та вісім посадовців Нацбанку;

● Ексголова правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Денис Мальцев;

● Ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк" Андрій Яцюта;

● Заступник директора компанії, яка готувала рецензію на оцінку майна банку;

● Троє посадовців приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Серед підозрюваних немає ні Бахматюка, ні його сестри Наталії Власюк, яка була головою наглядової ради VAB Банку.

Розслідування щодо Власюк виділили в окреме провадження, воно зупинене у зв’язку з її розшуком.

Щодо Бахматюка, який також зараз не в Україні, проводиться заочне розслідування.

Джерело: https://t.me/znua_live/94097

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