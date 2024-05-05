В Мариуполе зафиксировали новую волну загадочных смертей оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе загадочно ликвидировались 10 российских вояк. Это могло произойти в результате отравления пасхальными блюдами, которые передали рашистам неизвестные лица. Инцидент произошел накануне Пасхи.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"В Мариуполе погибли 10 военных рф в связи с переданными "загадочными" пасочками, колбасками и сальцем. Вкус был не то, что бы замечательным, а "убийственно" вкусным. Пасха все ближе и ближе, а передач еще хватает", - рассказали партизаны.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35422

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