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Історія "колядників" або "хранитель кешу"

Історія колядників або хранитель кешу

2008 рік. Суддя Зварич. Звідки гроші? "Гроші лишилися від відвідувачів, котрі засівали в новому приміщенні суду".

2023 рік. Суддя Князєв. Звідки гроші? "До мене на храніння приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались".

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Станом на зараз все виглядає так. У ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва знайшли:

☑️ 450 тисяч доларів у сумці в квартирі;

☑️ 250 тисяч доларів у сейфі в квартирі (з них 237 тисяч співпали за номерами купюр із хабарем);

☑️ 1,6 млн доларів та 1700 євро у кабінеті (із них 548,7 тисяч доларів співпали за номерами купюр).

Знайшли додатково:

☑️ 700 тисяч доларів у адвокатській компанії;

☑️ 62,3 тисячі доларів у трьох суддів Верховного Суду.

☑️ майже 500 тисяч доларів під час вчорашнього обшуку.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2310

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