Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:24
Просмотров: 96

Суд відправив під варту організатора схеми оформлення фіктивної інвалідності в одеському обласному МСЕК

Суд відправив під варту організатора схеми оформлення фіктивної інвалідності в одеському обласному МСЕК

● Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК. Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

● Нагадаємо, 28 жовтня 2024 року працівники ДБР затримали лікаря «Одеської обласної клінічної лікарні», який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та надавав «платні послуги» для уникнення мобілізації.

● Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4809

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ежемесячная инфографика по БПЛА Shahed-136/Герань-2/Гербера. Итоги октября
Сегодня 07:40    3
В Україні було засуджено 57 адміністраторів та учасників Telegram та Viber-спільнот, що допомагали ухилянтам
Сегодня 07:33    23
Україна та Молдова наблизилися до Євросоюзу, Грузія - віддалилася: звіт ЄК
Сегодня 07:25    39
Контроль зв’язку, фейкові сторінки, перекриття кварталів ― як росіяни намагаються виявити патріотів України в окупації?
Сегодня 07:24    46
1 листопада 1918 року у Львові розпочалося повстання
Сегодня 07:20    36
Справа щодо незаконного виїзду чоловіків за кордон задля уникнення мобілізації: САП домоглася скасування незаконного рішення суду
Сегодня 07:15    51
Зміни для водіїв та оновлені правила перетину кордону: що чекає на українців в листопаді
Сегодня 07:06    58
Після початку війни Баканов працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина
Сегодня 06:57    62
Прокуратура Фінляндії звинуватила у військових злочинах росіянину Воїславу Тордену, він же Ян Петровський
Сегодня 06:48    80
Чехія передала Україні 60% своїх танків — 72 штуки
Сегодня 06:40    67
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 