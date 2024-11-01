Суд відправив під варту організатора схеми оформлення фіктивної інвалідності в одеському обласному МСЕК

● Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК. Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

● Нагадаємо, 28 жовтня 2024 року працівники ДБР затримали лікаря «Одеської обласної клінічної лікарні», який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та надавав «платні послуги» для уникнення мобілізації.

● Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4809

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