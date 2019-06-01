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Суд знову відмовив у задоволенні клопотання прокуратури та переніс судове засідання у справі за обвинуваченням народного депутата України та громадянина України

Суд знову відмовив у задоволенні клопотання прокуратури та переніс судове засідання у справі за обвинуваченням народного депутата України та громадянина України

У п'ятницю, 31.05.2019 року, у Броварському міськрайонному суді Київської області вкотре не відбулося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням народного депутата України С. та громадянина України Р., які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

У судове засідання не з’явився захисник підозрюваного Р., у зв’язку з чим колегією суддів поставлено питання про перенесення судового засідання.

Враховуючи необхідність невідкладного вирішення питання про застосування щодо підозрюваних запобіжного заходу, при цьому відповідні клопотання подані до суду ще 7 травня 2019 року, прокурорами в судовому засіданні заявлено клопотання про залучення безоплатного захисника та проведення судового засідання.

Колегією суддів у задоволенні клопотання вчергове відмовлено та перенесено підготовче судове засідання на 19 червня 2019 року.

Головна військова прокуратура

Источник: gp.gov.ua

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