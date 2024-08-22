Судитимуть посадовця Одеського центру комплектування, якого ДБР викрило на мільйонних заробітках на ухилянтах

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на охочих уникнути мобілізації.

Наприкінці травня 2024 року ДБР викрило протиправну схему, яка діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу почав втручатися в роботу електронної бази військовозобов'язаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для служби.

«Послуга» коштувала від 4,5 до 7 тис. доларів США та надавала змогу "заробити" щонайменше 1 млн доларів США.

ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру для оновлення даних.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4571

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