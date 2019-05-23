Телефонні шахраї ошукали жителів Балаклійського району

Люди віддали зловмисникам 70 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції в Харківській області, 20 травня до чергової частини Балаклійської районної поліції звернулась із заявою 54-річна жінка, якій зателефонував незнайомець та представився співробітником поліції. Чоловік повідомив, що її син затриманий за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків. Аби «вирішити справу» та не відкривати кримінальне провадження відносно «правопорушника», невідомий попросив перевести на його банківську картку 40 тисяч гривень. Розгублена жінка замість того, щоб подзвонити сину чи до поліції, вирушила до найближчого терміналу й перерахувала необхідну суму. Через декілька годин потерпіла зв’язалася із сином та зрозуміла, що її ошукали.

Аналогічний випадок стався із 43-річним жителем Балаклії. Шахрай подзвонив заявнику та повідомив, що його син скоїв тяжкий злочин і задля того, щоб він не потрапив до в’язниці, необхідно заплатити. Потерпілий одразу спробував зателефонувати сину, але той був поза зоною досяжності. Після цього чоловік перерахував за порятунок родича 30 тисяч гривень.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Источник: slk.kh.ua

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