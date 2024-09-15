Telegram-імперія, міньйони і 1,5 тисячі каналів: як влаштована машина брехні соловйова

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

володимир соловйов залишається головним російським пропагандистом – з телепрограмою, яка щодня виходить в етері «россии 1», і навіть власним телеканалом. При тому, що 25 років тому він позиціював себе як ліберал, вкрай скептично налаштований до влади.

Але потім почався «соловйов live», життя якого складається з ненависті у режимі «24 на 7», з марданом, гаспаряном і вітязевою в кадрі. Ресурс «Можем объяснить» отримав фінансову документацію власників «соловйов live» і з’ясував, як він функціонує на різних платформах.

Лише з бюджету москви телеканал отримав пів мільярда за рік. Щодо зарплатні, то мардан за 2023 рік отримав майже 2,2 млн рублів, гаспарян – 800 тисяч. А вітязева – найдешевша – у неї всього близько 200 тисяч рублів.

У лютому 2022 року почала формуватися Telegram-імперія соловйова. Сьогодні до його мережі входять понад 1,5 тисячі каналів. Деякі з них видають себе за незалежні медіа, але постійно репостять як самого соловйова, так і його міньйонів.

Джерело: https://t.me/spravdi/41542

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