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Трамп признан виновным в сексуальных домогательствах!

Трамп признан виновным в сексуальных домогательствах!

Он должен выплатить 5 млн долларов

Суд присяжных признал экс-президента США виновным в сексуализированном насилии в отношении журналистки и писательницы Элизабет Джин Кэрролл, но не квалифицировал его действия как изнасилование. В качестве компенсации он должен будет выплатить Кэрролл 5 млн долларов: два - по обвинениям в домогательствах, три - за клевету. 

Это первый случай, когда бывший президент США признается виновным в насильственных действиях сексуального характера. 

Кэрролл впервые рассказала о произошедшем в 2019 году. В своей книге она пишет, что в 1996 году Трамп изнасиловал ее в примерочной. Трамп это отрицает, а вынесенный 9 мая приговор назвал "позором".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27283

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Темы: суд, США, трамп

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