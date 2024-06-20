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В Эстонии профессор получил тюремный срок за шпионаж в пользу россии

В Эстонии профессор получил тюремный срок за шпионаж в пользу россии

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы бывшего профессора Тартуского университета, политолога Вячеслава Морозова по делу о шпионаже в пользу россии.

По данным следствия, обвиняемый собирал информацию о внутренней политике, обороне и безопасности Эстонии, а также о связанных с этими сферами людях и инфраструктуре по заданию российских спецслужб.

В том числе он предоставлял зарубежной разведке сведения об интеграционных процессах республики и ее отношениях с ЕС.

Сообщается, что Морозов был завербован российскими спецслужбами еще в 1990-х годах, когда учился в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и проходил подготовку на военной кафедре.

51-летнего Морозова задержали по подозрению в шпионаже 3 января и отправили в СИЗО. После этого его уволили из Тартуского университета.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/37740

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