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В Харькове грабитель прикидывался работником ЖЭКа

В Харькове грабитель прикидывался работником ЖЭКа

«Откройте, я работник ЖЭКа» – суд вынес приговор квартирному грабителю, который запирал женщин в ванной комнате, а сам тем временем выносил все ценности.

Киевский районный суд Харькова признал псевдоработника ЖЭКа в совершении грабежа и разбоя и назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации начальника управления областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, установлено, что ранее судимый 30-летний житель Киева в сентябре 2019 проник в одну из квартир в Харькове, представившись сотрудником ЖЭКа. Злоумышленник связал хозяйку квартиры и закрыл ее в ванной комнате. Кроме ценных вещей, мужчина похитил кредитную карточку потерпевшей. Запугав женщину, он узнал пин-код карты и получил доступ к деньгам.

В марте 2020 года грабитель проник в квартиру другой женщины, которая является гражданкой Индии. На это раз он представился знакомым владельца. Угрожая ножом, злоумышленник забрал из квартиры ценные вещи и деньги.

В мае 2020 года мужчина, снова прикинувшись работником ЖЭКа, проник в квартиру, где проживали две гражданки Индии. Закрыв пострадавших в ванной комнате, грабитель унес из квартиры все ценности.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более 75 тысяч гривен.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока на его обжалование, уточнили в прокуратуре.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: суд, харьков

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