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В Харькове нейтрализована опасная банда: держали в страхе весь город

В Харькове нейтрализована опасная банда: держали в страхе весь город

Мошенники присвоили себе более двух миллионов гривен

В Харькове нейтрализована опасная банда: держали в страхе весь город

В Харькове полиция арестовала опасную банду так называемых "черных риелторов", долгое время терроризировавших весь город.

Правоохранителям удалось нейтрализовать преступников, сообщила "Медиа группа объектив". 

Согласно сообщениям представителей прокуратуры, банда злоумышленников состояла из четырех человек, все харьковчане. Это сорокатрехлетний глава формирования, его шестидесятипятилетняя мать, двадцатидевятилетняя сожительница и тридцатилетний подельник. Помимо этого, преступники использовали восьмидесятичетырехлетнюю пенсионерку, которая выдавала себя за покойников - владельцев квартир.

 

В Харькове нейтрализована опасная банда: держали в страхе весь город

 

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для некоторых членов этой банды. Двое из них будут содержаться под стражей с правом залога в полмиллиона гривен. В отношении еще двух мошенников мера пресечения пока не определена. Стоит отметить, что жулики благодаря своим аферам сумели заработать несколько миллионов гривен.  В настоящее время проводиться расследование с целью установить причастность задержанных к другим подобным преступлениям.

 

В Харькове нейтрализована опасная банда: держали в страхе весь город

Источник: znaj.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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