Криминал
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В Украине задержали двух самых влиятельных "воров в законе"

В Украине задержали двух самых влиятельных воров в законе

В Украине задержаны два самых влиятельных "вора в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", им инкриминируется установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции.

В Нацполиции отмечается, что оба подозреваемых считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и в части Западного региона.

"Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 УК Украины. Продолжаются обыски", - подытожили в Нацполиции.

Источник: kurs.com.ua/

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Темы: криминал

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