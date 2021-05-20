В Украине задержали двух самых влиятельных "воров в законе"

В Украине задержаны два самых влиятельных "вора в законе" по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", им инкриминируется установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Правоохранители установили все сферы их деятельности и связи. Эти лица из "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции.

В Нацполиции отмечается, что оба подозреваемых считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях — Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и в части Западного региона.

"Сейчас следователи по согласованию с процессуальными руководителями готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 УК Украины. Продолжаются обыски", - подытожили в Нацполиции.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»