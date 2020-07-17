В Харькове пенсионер распространял по библиотекам запрещенную литературу

Эксперты нашли в книгах 73-летнего харьковчанина признаки разжигания национальной вражды.

Как сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области, житель Песочина написал книгу, издал ее, а затем принес один экземпляр в библиотеку Харькова. Судебно-лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз нашла в издании признаки разжигания вражды между жителями Украины на языковой, культурной, национальной и идеологической почве.

Харьковский отдел полиции открыл уголовное производство. Писателю сообщено о подозрении в распространении запрещенной литературы

Ему грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; ограничение свободы на срок до 5 лет; лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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