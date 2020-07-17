Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 86

В Харькове пенсионер распространял по библиотекам запрещенную литературу

В Харькове пенсионер распространял по библиотекам запрещенную литературу

Эксперты нашли в книгах 73-летнего харьковчанина признаки разжигания национальной вражды.

Как сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области, житель Песочина написал книгу, издал ее, а затем принес один экземпляр в библиотеку Харькова. Судебно-лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз нашла в издании признаки разжигания вражды между жителями Украины на языковой, культурной, национальной и идеологической почве.

Харьковский отдел полиции открыл уголовное производство. Писателю сообщено о подозрении в распространении запрещенной литературы

Ему грозит штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; ограничение свободы на срок до 5 лет; лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За время карантина харьковчане сократили задолженность за газ
Сегодня 08:15    68
Чому у водоймах Харківщини гине риба, встановлюватимуть у лабораторії (ВІДЕО)
Сегодня 07:47    99
Харьковский полумарафон перенесен на март 2021 года
Сегодня 07:29    66
Чоловік, який незаконно одержав земельну ділянку вартістю понад 500 тис. грн, відповідатиме перед законом
Сегодня 07:12    84
Не все территориальные громады в Харьковской области объединились добровольно – Кучер
Сегодня 06:54    106
Где нельзя купаться: КАРТА
Сегодня 06:36    96
Коронавирус в Харькове: статистика на 16 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:18    145
Суд задовольнив позов прокуратури про стягнення з підприємства 1,7 млн грн безпідставно збережених коштів
16.07.2020 08:38    125
"Харьковгоргаз" обворовали
16.07.2020 08:10    395
Ризики є, а доплат немає: технічний персонал Харківської інфекційної лікарні заявив про несправедливість (ВІДЕО)
16.07.2020 07:44    185
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 