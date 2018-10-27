В Харькове убили женщину

26 октября в 13:48 в полицию обратилась 55-летняя жительница дома по улице Смелянской. Она сообщила, что обнаружила в собственной квартире тело своей 46-летней подруги с ножевыми ранениями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Оперативники установили, что в указанной квартире проживает семья - 55-летняя владелица, ее 32-летний сын и 79-летняя бабушка.

Как пояснила заявительница, погибшая ухаживала за ее больной матерью, которая после перенесенной болезни не вставала с постели и не могла разговаривать.

В совершении убийства правоохранители разоблачили в совершении убийства 32-летнего мужчину и задержали его.

Задержанный пояснил, что между ним и подругой матери произошел конфликт, в ходе которого он ударил женщину несколько раз ножом.

Информацию по данному факту было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Агентство Телевидения Новости