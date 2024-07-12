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В Латвії "руссо-активістку" Єлєну Крейле міський суд Риґи засудив на 3 роки в'язниці

В Латвії руссо-активістку Єлєну Крейле міський суд Риґи засудив на 3 роки вязниці

В Латвії "руссо-активістку" Єлєну Крейле міський суд Риґи засудив на 3 роки в'язниці (мала до того 1 рік умовно, але прокуратура оскаржила вирок як надто м'який). Крейле звинувачується у публічному виправданні військових злочинів росії в Україні, а також геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру та військових злочинів, скоєних СССР у Латвії, - повідомляє портал Delfi.

Латиські журналісти привернули увагу правових органів (руссо-ЗМІ пишуть "донєслі"), що Єлєна під час публічних заходів висловлювала підтримку росії «використовуючи предмети одягу чи аксесуари». Також на вікнах власного будинку вивісила напис «путин – мой друг» та російський прапор.

Реакція російських ЗМІ і пабліків істерична: "фашизм!", "кидають за ґрати за переконання і погляди!". Доволі забавно виглядає на тлі масових доносів в росії на "непатріотів", штрафів і посадок (і відправлення на "СВО") за "засудження СВО" і "дискредитацію російської армії".

В цілому, дарма окремі пропагандисти ризикнули реагувати на латиський інфопривід: бо так можна договоритись і до засудження російського фашизму через переслідування за погляди.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28347

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