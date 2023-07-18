В Луганской области коллаборанты проводят паспортизацию заключенных
российские гауляйтеры в Луганской области начали паспортизировать заключенных перед «выборами», которые запланированы на сентябрь.
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВА.
«Сейчас, считая, что у «лнр» в сентябре запланированы выборы в областную администрацию, действующие чиновники начали выдавать паспорта страны-агрессора узникам для голосования», - говорится в сообщении.
Глава Луганской ОВА считает, что таким образом рашисты будут пытаться закрепить свои позиции во власти и обеспечить дальнейшее занимание высоких должностей.
Также россияне усиливают репрессии среди жителей Луганщины, отказавшихся от российского паспорта.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/20350