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В Луганской области коллаборанты проводят паспортизацию заключенных

В Луганской области коллаборанты проводят паспортизацию заключенных

российские гауляйтеры в Луганской области начали паспортизировать заключенных перед «выборами», которые запланированы на сентябрь.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВА.

«Сейчас, считая, что у «лнр» в сентябре запланированы выборы в областную администрацию, действующие чиновники начали выдавать паспорта страны-агрессора узникам для голосования», - говорится в сообщении.

Глава Луганской ОВА считает, что таким образом рашисты будут пытаться закрепить свои позиции во власти и обеспечить дальнейшее занимание высоких должностей.

Также россияне усиливают репрессии среди жителей Луганщины, отказавшихся от российского паспорта.

#паспортизация #зеки

Джерело: https://t.me/infosprotyv/20350

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