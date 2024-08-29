В россии обнаружили компанию-однодневку с прибылью больше, чем у Сбера и Лукойла

Ее директор сидел в тюрьме за кражу колбасы и водки, — ЧТД

Речь идет о компании «Банкнота»: в 2023 году она отчиталась о чистой прибыли в 3,4 трлн рублей, уступив только «Роснефти» и «Газпрому», пишет RTVI. Скорее всего, показатель фейковый: компания якобы занималась выдачей займов, но ее прибыль почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования рф.

Кто был реальным бенефициаром компании — неизвестно. Формально она была зарегистрирована на москвича, который был неоднократно судим за мелкие преступления, в том числе за кражу колбасы и водки, и в момент создания «Банкноты» также сидел в тюрьме.

В декабре 2023 года «Банкнота» открыла филиал в Беларуси и, вероятно, могла выводить через него деньги за рубеж.

Сейчас компания испарилась: офис закрыт, контакты не работают, счета заблокированы налоговой из-за долга в 315 млн рублей.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32524

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