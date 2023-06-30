В Ростовскую область с оккупированных территорий Украины в 2022 году были вывезены 1184 ребенка

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В российские семьи, согласно отчету о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год, были переданы 1184 украинских ребенка, пишут «Важные истории». В документе отмечается, что они прибыли «с территорий Донбасса и Украины» «без законных представителей».

Ранее уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова заявляла, что в российские семьи были устроены 380 украинских детей. О том, каким был статус этих детей, не сообщается. Возможно, как пишет издание, это либо потерявшие родителей после начала войны дети, либо воспитанники детских домов. Кроме того, возможно, что некоторые из детей въехали в регион РФ со своими российскими родственниками, которым также потребовалось оформлять над ними временную опеку.

Временная опека действует максимум восемь месяцев, после чего необходимо оформить постоянную опеку. Поэтому «Важные истории» отмечают, что неизвестно, сколько из этих детей остались в семьях в итоге.

При этом в отчете Минпросвещения Ростовской области говорится, что в 2022 году под опеку отдали только 534 ребенка. Издание предполагает, что остальных просто отправили в другие регионы.

Отмечается, что установить местонахождение детей, а также то, сколько из них являются сиротами, а сколько находятся под опекой родственников, очень сложно. Но по открытым источникам удалось узнать, где находятся 290 украинских детей.

17 марта 2023 года Международный суд в Гааге принял решение, согласно которому Владимир Путин и Мария Львова-Белова несут ответственность за депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Эти действия расцениваются как военное преступление, на арест подозреваемых в его совершении выдан ордер.

Джерело: nigroll.com

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