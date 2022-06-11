В Сербии арестован экс-генерал СБУ, сбежавший из Украины накануне вторжения РФ

В Сербии арестован бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, возглавлявший главное управление внутренней безопасности Службы, а накануне полномасштабного вторжения России сбежавший из Украины. Вместе с ним задержан гражданин Германии, вероятно, водитель.

Задержали беглого генерала 7 июня на границе между Сербией и Северной Македонией из-за попытки незаконной перевозки крупной суммы незадекларированной валюты и драгоценных камней. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Источники, близкие к силовым структурам Сербии, сообщили, что задержали Наумова вместе с гражданином ФРГ, предположительно являвшимся водителем у генерала, на пункте пропуска Прешево. Он пытался перевезти через границу крупную сумму незадекларированных наличных денег и драгоценностей. По данным наших источников, речь идет о не менее 600 тысячах евро, крупной сумме в долларах, изумрудах и бриллиантах. Точные суммы и количество драгоценных камней пока не разглашаются из-за тайны следствия.

По предварительным данным, в настоящее время оба задержанных находятся в следственном изоляторе города Ниш. Им инкриминируют "незаконный оборот ценных материальных активов". По сербскому законодательству ответственность за такое правонарушение составляет от 1 до 12 лет заключения. Суровость наказания зависит от обстоятельств совершения преступления и размера активов.

Официальную информацию о задержании гражданина Украины и обстоятельствах, при которых это задержание происходило, Сербия Украине до сих пор не предоставила. Да и Наумов, по данным наших источников, за консульской поддержкой в свое государство не обращался. Поэтому не исключено, что скандальный генерал СБУ пытается "купить" себе свободу у представителей сербских "компетентных органов".

При этом "торги" могут носить не только материальный характер. Наумов занимал должность, на которой имел доступ к информации, составляющей государственную тайну. И он вполне может слить эту информацию в обмен на свою свободу. Существует также риск дальнейшего слива этой информации россиянам, ведь министр внутренних дел Республики Сербия, Александар Вулин – пророссийский политик, имеющий тесные связи с Кремлем.

Напомним, Андрей Наумов с 2019 занимал должность начальника главного управления внутренней безопасности. В службу он пришел из Генпрокуратуры, где проработал 12 лет. В 2021 году он фигурировал как потенциальная "жертва" покушения на убийство, якобы заказанного еще одним высокопоставленным сотрудником СБУ Дмитрием Нескоромным.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля выяснилось, что генерал Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о лишении генерала Наумова звания. А в ДБР начали расследовать дело о совершении им государственной измены.

Источник: obozrevatel.com

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