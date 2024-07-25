В Іспанії пенсіонер, який надіслав листа з вибухівкою до українського посольства, отримав 18 років в'язниці, - Reuters
Верховний суд Іспанії засудив 74-річного чоловіка до 18 років в'язниці за те, що він наприкінці 2022 року відправив 6 посилок із вибухівкою до посольства України та інших відомств в Іспанії. Окрім посольства України, конверти із вибухівкою отримали компанія, яка виробляла зброю для України, канцелярія прем'єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос та посольство США в Іспанії.
Більшість посилок вчасно знешкодили, проте працівник українського посольства Микола Величко отримав поранення.
Суд призначив Паскуалю 10 років ув'язнення за тероризм та 8 років за виготовлення вибухівки. Він також має відшкодувати Величко 1500 євро.
- От що ж тобі не жилось спокійно, дурний ти старче? Ставлю долар проти цента, що цей пеньок - комуняка і давній соратник Долорес Ібаррурі, ще у молодості завербований КГБ СРСР. Сиди тепер в буцегарні, думай...
Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20190