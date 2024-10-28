В Ізраїлі на півночі від Тель-Авіва вантажівка в'їхала в людей на автобусній зупинці, повідомляється про десятки постраждалих

У районі Глілот розташована штаб-квартира Моссаду, а також кілька розвідувальних підрозділів ЦАХАЛу, в тому числі відома група розвідки зв'язку "Підрозділ 8200".

Пізніше поліція заявила, що водій вантажівки, який протаранив людей на автобусній зупинці, був застрелений і "нейтралізований" озброєними цивільними особами, які перебували в цьому районі.

Згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції, щоб висадити пасажирів. У той же час вантажівка протаранила зупинку і людей, які там перебували.

За повідомленнями івритомовних ЗМІ, багато постраждалих - люди похилого віку, які вийшли з автобуса перед відвідуванням музею, розташованого неподалік

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/52360

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