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Вагнерівці "просяться" на Захід, заявив під час зустрічі з Путіним білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Вагнерівці просяться на Захід, заявив під час зустрічі з Путіним білоруський лідер Олександр Лукашенко.

"Дозвольте нам!". Я кажу: "Навіщо вам туди?" – "Ну, сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува", – цитує слова Лукашенка його пресслужба.

"Не хотілося б туди (на захід) їх передислокувати. Тому що в них настрої погані", – зазначив білоруський лідер.

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В Беларусь прибыла 10-я колонна «вагнеровцев», - Беларускі Гаюн

В колонне не менее 10 единиц техники: КамАЗ, несколько «буханок», микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее 6 фур.

А Лукашенко не думал, что ЧВК «Вагнер» там для захвата Беларуси?

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/18018

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