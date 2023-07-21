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ВАКС звільнив Труханова від браслету

ВАКС звільнив Труханова від браслету

Труханов залишився без браслету та інших обов'язків, бо ВАКС не встиг розглянути клопотання про їхнє продовження

Судді ВАКС Олег Ткаченко, Віталій Дубас та Олена Танасевич не встигли вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження обов’язків, покладених на мера Одеси Геннадія Труханова.

Як наслідок, Труханов позбувся обов'язку носити електронний браслет і зможе повернути собі закордонний паспорт.

Нагадаємо, що 4 травня ВАКС взяв Труханова під варту терміном на два місяці із правом внесення 13,4 млн грн застави.

Прокурор оскаржив розмір застави в апеляції і просив збільшити його до 51 млн грн. Однак апеляція відмовила і залишила рішення першої інстанції без змін.

Після виходу із СІЗО Труханов повинен був дотримуватися низки обовʼязків:

● прибувати за кожною вимогою до суду;

● не відлучатись за межі території України без дозволу суду;

● повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

● утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, викладених в обвинувальному акті;

● здати на зберігання до міграційної служби паспорт для виїзду за кордон;

● носити електронний браслет.

За три тижні до закінчення дії обов'язків (16.06.2023) прокурор подав в суд клопотання про їхнє продовження. Проте судді не змогли його розглянути. Єдине призначене засідання на 20.06 не відбулося, нібито через відпустку когось із суддів.

У САП заявили, що вирішують питання щодо звернення до суду з клопотанням про повторне накладення обовʼязків.

Але ж обов'язки закінчилися ще два тижні тому, що ви там вирішуєте?

І чому цю інформацію оприлюднили тільки зараз, якщо обов'язки закінчилися ще 05.07?

Окремо зазначимо, що 13.06 у цій справі відбулася заміна судді. Замість Олега Коліуша, який став членом ВККС, до складу колегії включили Олену Танасевич.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2415

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