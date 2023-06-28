Вбивство підлітків у Бердянську - позасудова страта

Вбивство в Бердянську окупантами двох українських підлітків (Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, позасудова страта, - уповноважений ВР з прав людини.

Дмитро Лубінець звертався до Червоного Хреста, коли вони були ще живі та заарештовані окупантами. Про це він розповів під час телемарафону «Єдині новини».

- «На даний час єдине, що нам відомо, хлопці загинули. За моїми даними, це була страта і, можливо, після цього було якесь інсценування, щоб виправдити дії російських військовослужбовців».

- «Тіла не віддали рідним загиблих хлопців. Я зі свого боку звертався по каналу комунікацій до Москалькової офіційно, щоб тіла хлопців повернули родичам в Україну».

Раніше Лубінець, після затримання підлітків за «диверсію» на залізничній колії, одразу ж звернувся «по різних каналах до Росії, щоб українських дітей повернули додому в Україну».

Також було звернення до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але там відповіли, що не мають доступу до Бердянська і не можуть виконати свій мандат.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/34740

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