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Вдалі спецоперації України в тилу окупантів примусили кремль активізувати свою ядерну шарманку

Вдалі спецоперації України в тилу окупантів примусили кремль активізувати свою ядерну шарманку

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Заступник голови радбезу рф медведєв 26 вересня пригрозив НАТО «прямим конфліктом на землі». «Ми готові, хоча результату буде досягнуто з набагато більшими втратами для людства, ніж 1945-го», – пише медведєв, натякаючи на застосування росією ядерної зброї.

Напередодні ще один російський «ядерний яструб» – караганов заявив, що єдиний спосіб зупинити подальшу ескалацію в Україні та світі – це пригрозити Заходу застосуванням ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше Караганов вже пропонував ядерний удар по «умовній Познані».

Насправді, коли караганов, медведєв та інші росіяни дістають свої «ядерні кігті», вони просто транслюють відповідний сигнал із кремля. Цього разу їхні погрози та заклики пролунали на тлі низки успішних ударів Сил оборони України по російських військових об’єктах. У тому числі й по штабу чф в окупованому Севастополі.

Крім того, зараз на порядку денному у США передача Україні ракет ATACMS. Потім (цілком можливо) дійде справа до шведсько-німецьких TAURUS. До речі, попередня ядерна заява того ж караганова сталася наприкінці червня – після того, як Вашингтон фактично погодив майбутні постачання Україні винищувачів F-16.

Джерело: https://t.me/spravdi/33651

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