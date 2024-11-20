Використання росією хімічних речовин – це черговий акт геноциду проти українців
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
18 листопада Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт щодо використання росією заборонених хімічних речовин на полі бою.
▶️ ОЗХЗ підтверджує, що надані Україною докази свідчать про виробництво і систематичне використання росією небезпечних хімічних речовин на полі бою.
▶️ З лютого 2023 року по жовтень 2024 року задокументовані понад 4,600 випадків застосування рф боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини.
▶️ Такі дії агресора є грубим порушенням пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
▶️ У МЗС України наголошують, що росія не має жодного морального права входити до складу керівних органів Виконавчої ради ОЗХЗ.
▶️ Демонстративні злочинні дії росії під час війни проти України свідчать про намір москви зруйнувати систему міжнародного права.
Джерело: https://t.me/spravdi/43022