Використання росією хімічних речовин – це черговий акт геноциду проти українців

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

18 листопада Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт щодо використання росією заборонених хімічних речовин на полі бою.

▶️ ОЗХЗ підтверджує, що надані Україною докази свідчать про виробництво і систематичне використання росією небезпечних хімічних речовин на полі бою.

▶️ З лютого 2023 року по жовтень 2024 року задокументовані понад 4,600 випадків застосування рф боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини.

▶️ Такі дії агресора є грубим порушенням пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

▶️ У МЗС України наголошують, що росія не має жодного морального права входити до складу керівних органів Виконавчої ради ОЗХЗ.

▶️ Демонстративні злочинні дії росії під час війни проти України свідчать про намір москви зруйнувати систему міжнародного права.

Джерело: https://t.me/spravdi/43022

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