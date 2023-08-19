Викрито керівників, які поставили неякісні міни для ЗСУ напередодні вторгнення, повідомляє СБУ.
Йдеться про виконання оборонного контракту на постачання ЗСУ артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.
Поставлені міни виявились бракованими через використання в них неякісного пороху, а такий брак унеможливлює їхнє застосування у бойових умовах і призводить до виведення з ладу артилерійського озброєння.
Фахівці оборонного відомства викрили цей факт під час випробування одержаних мін, після чого браковану партію повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків.
Однак недоліки досі не усунуті підприємцями і не поставлено захисникам "жодної одиниці" боєприпасів за держзамовленням.
Фото: СБУ
Джерело: https://t.me/liganet/30297