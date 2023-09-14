Викритому на вимаганні 35 тис. дол. США депутату облради повідомили про підозру

НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2101

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