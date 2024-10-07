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Військовий однострій прямує з Європи до російської армії окупантів

Військовий однострій прямує з Європи до російської армії окупантів

Литовські митники виявили не одну, а кілька партій військової екіпіровки, замаскованої серед звичайних вантажів, у пасажирських потягах, що прямують з Калінінграда до москви — Delfi

Серед виявлених предметів були камуфляжні штани, маскувальні сітки та інша військова форма.

За даними митниці, такі вантажі, імовірно призначені для російських окупантів, які беруть участь у війні проти України, неодноразово надсилалися громадськими організаціями з Калінінградської області.

Найбільшу знахідку було зроблено 2 жовтня на залізничній станції Кібартай, де в поштовому вагоні поїзда "Калінінград-москва" виявили партію камуфляжних штанів. Ще раніше, з 27 по 29 вересня, на тому ж маршруті митники затримали кілька партій маскувальних сіток.

Конфісковані товари було передано литовською митницею як допомогу Україні.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/61683

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