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Во Франции арестовали россиянина, планировавшего теракт во время Олимпиады

Во Франции арестовали россиянина, планировавшего теракт во время Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности Франции предотвратило теракт на Олимпиаде-2024. россиянин чеченского происхождения планировал нападение на стадион в Сент-Этьене во время олимпийского футбольного турнира. На Олимпиаде выступит и сборная Украины по футболу.

Готовившееся нападение должно было быть направлено, в частности, на зрителей и полицейских. Подозреваемому предъявлено обвинение, как руководителю террористического преступного объединения с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям. Мужчину поместили под стражу.

Молодой человек прибыл из рф во Францию с родителями в 2023 году. К аресту внимания правоохранительных органов к себе не привлекал. Его несовершеннолетний брат также был арестован в связи с этим делом, но с него сняли ответственность и не помещены под стражу.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36794

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