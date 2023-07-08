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«Вообще никто нас не поддерживал» - перехоплення ГУР
Військовий рф розповів про відступ і великі втрати у результаті атаки ЗСУ
● окупант розповідає, як з роти, у якій був його племінник, після обстріляли вижило лише 26 осіб;
● «мы начали ночью уходить, з этого кольца *баного, ни арта наша, вообще никто нас с*ка не поддерживал»;
● «из трех полков 25 человек в поле диких осталось»;
● «вызывали вертушек…отказали нах*й, раненых вытаскивали под таким обстрелом».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua