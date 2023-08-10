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Вважалися зниклими: у США поліція дістала з озера 32 автомобілі (ВІДЕО)

Вважалися зниклими: у США поліція дістала з озера 32 автомобілі (ВІДЕО)

Криміналітет використовував озеро поблизу Маямі для того, щоб позбуватися авто, використаних під час скоєння злочинів. Усі підняті з дна машини вважаються викраденими.

В американському штаті Флорида знайшли ціле кладовище автомобілів. Розташоване воно в незвичайному місці — на дні озера. Про це йдеться в сюжеті CBS Miami.

Автомобілі на дні озера в містечку Дорал виявили випадково дайвери-любителі. Виявилося, що водойма розташована зовсім близько до поліцейської дільниці округу Маямі-Дейд.

Прибулі на місце поліцейські водолази знайшли під водою 32 автомобілі. Поступово їх взялися піднімати з дна озера.

З'ясувалося, що авто-потопельники лежали на дні озера понад 20 років. Більшість машин випущено з 80-х до початку 2000-х років. Поліція почала перевірку VIN-номерів і встановила, що всі вони замішані в криміналі.

Уже перший піднятий автомобіль — Nissan Altima 2002 року — виявився викраденим. У розшуку перебувають і інші машини, причому деякі з них після викрадення використовували під час скоєння злочинів.

Очевидно озеро використовували, щоб позбутися авто, які "засвітилися" на місці злочину. Поліція Маямі-Дейд сподівається, що підняті з дна машини допоможуть розкрити кримінальні справи 20-30-річної давнини.

Джерело: focus.ua

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Темы: поліція, США

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