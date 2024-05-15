СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку

Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей.

У результаті комплексних заходів затримано 5 ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням.

Серед вилученого у фігурантів – російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.

▶ ️На Донеччині:

нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали фігурантів «на гарячому» під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Крім того під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.

За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

▶ ️На Харківщині:

на території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.

За даними слідства, схованку з нелегальним «цехом» облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини.

Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.

Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:

● 3 кг пластиду;

● понад 100 бойових гранат;

● 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;

● ручний кулемет Калашникова;

● снайперську гвинтівку Драгунова;

● 2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;

● реактивний піхотний вогнемет;

● понад 10 тис. набоїв різного калібру.

За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11941

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