СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку
Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донецької та Харківської областей.
У результаті комплексних заходів затримано 5 ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням.
Серед вилученого у фігурантів – російські автомати АК-12, снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети та вибухівка.
▶ ️На Донеччині:
нейтралізовано злочинне угруповання, до якого входило четверо мешканців Дніпропетровщини. Зловмисники займались продажем бойових засобів ураження, які вивозили з місць поблизу лінії фронту.
Співробітники СБУ затримали фігурантів «на гарячому» під час збуту двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.
Крім того під час обшуків у помешканнях учасників банди вилучено арсенал гранат, автоматів Калашникова та гранатометів.
За матеріалами Служби безпеки затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
▶ ️На Харківщині:
на території приватного домоволодіння військова контррозвідка СБУ виявила великий схрон зі зброєю та боєприпасами. Там же знаходилась підпільна майстерня для ремонту та відновлення пошкоджених засобів ураження.
За даними слідства, схованку з нелегальним «цехом» облаштував власник помешкання – водій місцевої військової частини.
Відремонтоване озброєння він планував продати в даркнеті, де потенційними клієнтами були представники криміналітету.
Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено:
● 3 кг пластиду;
● понад 100 бойових гранат;
● 10 протитанкових, мінометних та протипіхотних мін;
● ручний кулемет Калашникова;
● снайперську гвинтівку Драгунова;
● 2 протитанкових ракетних комплекси «Метис»;
● реактивний піхотний вогнемет;
● понад 10 тис. набоїв різного калібру.
За викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.
Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ.
Джерело: https://t.me/SBUkr/11941