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СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника Укрзалізниці, який вимагав хабарі з підприємців

СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника Укрзалізниці, який вимагав хабарі з підприємців

Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва Укрзалізниці викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ «Укрзалізниця» у Києві.

За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабаря від керівника столичної будівельної компанії.

За цю суму чиновник «гарантував» безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства.

Також він обіцяв «пришвидшену» процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації.

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі.

Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовець перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ і Нацполіція затримали у Києві чиновника Укрзалізниці, який вимагав хабарі з підприємців

Джерело: https://t.me/SBUkr/11937

Новости портала «Весь Харьков»

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