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WSJ: США таємно запропонували Ніколасу Мадуро амністію в обмін на відмову від президентського крісла

WSJ: США таємно запропонували Ніколасу Мадуро амністію в обмін на відмову від президентського крісла

Там його звинувачують у наркотрафіку.

(https://www.wsj.com/world/americas/in-secret-talks-u-s-offers-amnesty-to-venezuelas-maduro-for-ceding-power-e22b4821?mod=hp_lead_pos1)

За даними джерел видання, у Білому Домі поклали «все на стіл», щоб переконати Мадуро піти до закінчення його терміну в січні. Минулого року йому вже пропонували амністію, але він відмовився.

Мадуро стверджує, що відкритий до переговорів, якщо «Вашингтон буде виявляти до нього повагу». В іншому ж він просить США «не лізти у внутрішні справи Венесуели».

Нагадаємо, що переможцем на виборах у Венесуелі оголосили Ніколаса Мадуро. Опозиція заявила, що результати є сфальсифікованими – після цього в країні спалахнули протести.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47426

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