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У 2021 році, за матеріалами СБУ, суд покарав понад 320 осіб за тероризм і посягання на українську державність

У 2021 році, за матеріалами СБУ, суд покарав понад 320 осіб за тероризм і посягання на українську державність

СБУ проводить системну роботу із запобігання і викриття злочинів проти основ національної безпеки України. З початку року, за матеріалами спецслужби, засуджено 329 зловмисників, причетних до тероризму і посягань на територіальну цілісність нашої держави.

Крім того, за цей період, співробітники СБУ затримали 17 осіб, причетних до міжнародних терористичних та релігійно-екстремістських організацій. Ще 45 іноземців, які мають відношення до тероризму, примусово повернуто до країн-походження.

В ході спецоперації, заблоковано діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої «приватної військової компанії». До її складу входило понад 150 осіб.

Зловмисники діяли під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Встановлено, що учасники угруповання причетні до вчинення тяжких злочинів, у тому числі обстрілу у Києві одного з телевізійних каналів у липні 2019 року. Двом організаторам теракту повідомлено про підозру.

У квітні цього року, у Дніпропетровській області затримано ватажка терористичної групи так званої «ЛНР». Встановлено, що очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника української спецслужби.

Також, бойовики брали участь в обстрілах позицій сил АТО та підриві мосту на Луганщині.

Крім того, за цей період, нейтралізовано спроби вчинення серії терактів і диверсій у прикордонному регіоні України та районі проведення операції Об’єднаних сил.

У Закарпатській області:

СБУ запобігла підпалу Генконсульства сусідньої країни та вбивству місцевого громадського діяча.

Зловмисники намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.

Встановлено організатора злочинів. Ним виявися уродженець Луганщини, який був завербований представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

У Донецькій та Луганській областях:

Виявлено два потужних бойових схрони диверсійних груп незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.

У 2021 році, за матеріалами СБУ, суд покарав понад 320 осіб за тероризм і посягання на українську державність

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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