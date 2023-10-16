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​У «бурштиновій справі» почався якийсь рух

​У «бурштиновій справі» почався якийсь рух

​У «бурштиновій справі» колишніх народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова нарешті почався якийсь рух.

Наприкінці вересня її призначили до розгляду по суті, що не могли зробити майже 4 роки. А за останні два засідання встигли зачитати обвинувальний акт і розпочати вступні промови.

Адвокат Розенблата розпочав з того, що слідчі дії НАБУ нібито почалися ще до реєстрації справи в ЄРДР. Саму її нібито направили в суд після спливу усіх можливих строків. Також була вже звична для таких справ “платівка” про провокацію злочину.

За версією захисту, грошей у «агента Катерини» ніхто не просив, підписи Розенблата на листах до парламенту підробили, а його самого включили в автори законопроєкту без його відома.

Нардеп спілкувався з «агентом Катериною» лише тому, що пропозиція стосувалася створення підприємства з інвестиціями у 70 мільйонів доларів і 1000 робочих місць в Житомирській області.

Розенблат каже, що 200 тисяч доларів взяв охоронець і його ніхто не просив цього робити. Вважає, що постраждав за хорошу справу, а органи слідства зіпсували йому репутацію.

Одним словом, якщо послухати захист, то Розенблат — свята людина, яка просто хотіла інвестицій в рідну область та все життя була за легалізацію видобутку бурштину.

Як тут не згадати про нещодавнє розслідування журналістів @bihusinfo, як Міністерство оборони заплатило 650 млн грн авансу компанії Розенблата за безпілотники сумнівної якості. В результаті Міноборони отримало лише чотири безпілотники з обіцяних 55-ти, а строк поставок перенесли.

Крім того, суд сьогодні визначив порядок дослідження доказів: спочатку докази обвинувачення (письмові документи та матеріали НСРД, експертизи, речові докази), далі допитають свідків обвинувачення і потім у такому ж порядку дослідять докази захисту.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2575

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