У Києві ексначальника відділення «Укрпошти» засудили за привласнення пенсій

У Києві ексначальника відділення «Київ 60» «Укрпошти» засудили за привласнення пенсій. Про це редакція 368.media дізналася з вироку Шевченківського райсуду по ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК.

Жінку 29 січня 2018 року призначили керівником відділення поштового зв`язку на вул. Вавілових, 18. Почала красти вона наприкінці року. Майже кожного дня з 21 грудня по 19 лютого вона привласнювала кошти пенсіонерів. Жінка формувала відомість про виплату пенсій, де у графі «Підпис Одержувача» біля прізвищ постраждали ставила підписи, чим засвідчила недійсний факт отримання готівкових коштів.

Таким чином, начальник поштового відділення «Київ 60», зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняючи тотожні злочинні дії, реалізуючи єдиний злочинний намір привласнила готівкові кошти, які призначались для виплати пенсій 16-тигромадянам України, а своїми діями спричинила матеріальну шкоду Київській міській дирекції «Укрпошти» на загальну суму 92,17 тис. гривень.

Допитана у судовому засіданні жінка визнала вину у повному обсязі та показала, що дійсно, за вказаних в обвинувальному акті обставин, вона вчинила дані кримінально карані діяння.

Ексначальник відділення зокрема заявила, що вона повною мірою усвідомила кримінально-протиправний характер своїх дій, щиро розкаялася у вчиненому, просила суд не позбавляти її волі. Крім того, зазначила, що частково відшкодувала спричинені матеріальні збитки.

Суд вирішив визнати корупціонерку винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на два роки. Жінку також зобов’язали компенсувати підприємству 78,89 тис. гривень збитків.

Джерело: 368.media

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