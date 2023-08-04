​У липні було чимало новин у справах НАБУ та САП. Зібрали ключове за місяць

Антикорупційні органи:

✅ викрили «слугу народу» Марченко на зловживанні впливом щодо внесення даних у систему «Шлях». За даними слідства, свої «послуги» депутатка та її помічниця оцінили у 5300 доларів.

✅ викрили міжнародну схему заволодіння коштами «Поліграфічного комбінату «Україна» на понад 450 млн грн, організатором схеми вважають ексміністра охорони здоров'я Степанова.

✅ викрили голову Державної судової адміністрації Сальнікова на підбурюванні до надання 5 тисяч доларів суддям Верховного Суду.

✅ заочно повідомили про підозру екснардепу-організатору у справі «Золотого мандарину» Логвинському. Раніше це не могли зробити через наявність у нього імунітету як чоловіка судді ЄСПЛ.

✅ завершили низку розслідувань:

● щодо зловживань при закупівлі харчування для ЗСУ на 12 млн грн;

● щодо експосадовців «Украероруху» зі збитками у 160 млн грн;

● щодо збитків «Держрезерву» на 180 млн грн;

● щодо адвоката у справі про підбурювання до підкупу представників антикорупційних органів;

● щодо ексдиректора з правових питань ДП «Антонов» та керівника адвокатського об’єднання у заподіянні збитків на 18 млн грн;

● щодо розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання «Южно-Української АЕС»;

✅ скерували до суду низку нових справ:

● щодо заволодіння понад 5,31 млн грн ПАТ «Центренерго»;

● щодо одержання 40 тисяч доларів посадовцем Одеської ОВА;

● щодо розтрати понад 1,3 млн доларів при ремонті гелікоптерів;

● щодо пособниці колишнього голови ДФС Насірова;

● щодо судді Корецького райсуду Рівненщини Кулика;

✅ допомогли Фонду держмайна повернути державі так звану «трубу Медведчука", українську частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок».

​Друга частина липневих підсумків. Зібрали для вас головні новини із ВАКС:

✅ відправили на 4 роки до в’язниці комерційного директора Павлоградського хімзаводу Кирилова за завдані 7 млн грн збитків.

✅ колишнього голову Битицької сільради із Сумщини Цаплієнка та адвоката Зацепіна визнали винними у замаху на шахрайство та призначили обом по 5 років умовно з іспитовим у 3 роки. Обох викрили ще у 2016 році на хабарі у 2,5 млн грн.

✅ стягнули з ексдепутата Криворізької райради Рябикіна 1,9 млн грн необгрунтованих активів, яких йому не вистачало для купівлі Mercedes Benz S450.

✅ залишили під вартою колишнього голову Верховного Суду Князєва із заставою 75 млн грн.

✅ призначили до розгляду по суті справу «Межигір’я» щодо Януковича-старшого і його сина Олександра

✅ залишили Насірова під вартою із заставою в 261 млн грн.

✅ конфіскували у російського пропагандиста-дизайнера Лєбєдєва дві квартири у центрі Києві.

✅ призначили заставу у 805,2 тисяч грн голові ДСА Сальнікову.

✅ з ініціативи НАБУ і САП передали на потреби ГУР 600 тисяч доларів, які були арештовані у «газовій справі» екснардепа Онищенка.

✅ столичному забудовнику Микитасю зменшили розмір застави з 40 до 20 млн грн. Він сплатив кошти та вийшов із СІЗО, де провів останні 8 місяців.

✅ мер Одеси Труханов позбувся всіх додаткових обов’язків, бо ВАКС не встиг вчасно розглянути клопотання прокуратури.

✅ слідчий суддя ВАКС Шкодін випустив з-під варти ексзаступника міністра Лозинського, призначивши йому заставу у 2,5 млн грн.

✅ цей же суддя не захотів відсторонити від роботи голову Тернопільської облради Головка.

✅ завдяки дивному рішенню судді Шкодіна одеський бізнесмен Кауфман зміг повернути собі закордонний паспорт.

✅ апеляція скасувала обвинувальні вироки щодо недекларування активів нардепкою Констанкевич та полтавським депутатом Дядиком, а також виправдувальний вирок щодо нардепа Пашковського.

В усіх трьох випадках причиною скасування вироків і закриття справ стало закінченням строків давності.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2440

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