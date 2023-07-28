У таборі ПВК "Вагнер" під Осиповичами 750+ одиниць техніки - супутникові знімки
На свіжому знімку журналістам вдалося нарахувати 754 одиниці техніки, серед яких:
● 62 фури,
● 534 машини (пікапи, мікроавтобуси, легкові),
● 33 автобуси,
● 99 вантажівок,
● 26 Уралів, КамаАЗів або бронеавтомобілів.
Журналісти зазначають, що порівняно зі знімком від 19 липня, кількість техніки зросла приблизно на 269 одиниць.
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Вагнер вербує білорусів: вимагає готовність воювати, зокрема у країнах НАТО, повідомляє Центр національного спротиву.
Джерела, які проходять вишкіл у бойовиків, зазначили, що однією з умов контракту є готовність брати участь у бойових діях на території держав, які межують з Білоруссю.
Зокрема, йдеться про бойові дії у Польщі та Литві, які є державами-членами НАТО.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/36459, https://t.me/liganet/29652