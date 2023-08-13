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«У вас, если скажут, набираем там 10-20 человек, вас обманывают, ни в коем случае, отказывайтесь» - перехоплення ГУР

«У вас, если скажут, набираем там 10-20 человек, вас обманывают, ни в коем случае, отказывайтесь» - перехоплення ГУР

Дружина окупанта обговорює, як командування РОВ формує штурмові групи з мобілізованих, при цьому під час відбору особового складу, мету формування підрозділу озвучує зовсім іншу (не пов’язану з виконанням завдань з ризиком для життя). Й таким чином мобілізовані використовуються як “гарматне м’ясо”. Крім того, частина мобілізованого особового складу, яка перебуває на території України, за документами числиться в пунктах відбору чи на полігонах де проходили підготовку. Через ці обставини мобілізований особовий склад (іноді цілі підрозділи) все частіше відмовляється від виконання завдань на лінії бойового зіткнення.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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