Україна ініціює поновлення розслідування теракту в Оленівці на міжнародному рівні — Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

Матеріали проведеного Україною масштабного дослідження передали Незалежній міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

"У поданні фахово та всебічно досліджені усі відомі факти про передумови, мотиви та наслідки терористичного акту, а також про фігурантів воєнного злочину", — наголошують у штабі.

Автори подання — Регіональний центр прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людина та ГО "Спільнота родин Оленівки".

**Під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

За даними Офісу генпрокурора України, поранень зазнали 130 людей.

Серед утримуваних були зокрема захисники "Азовсталі".

В українській розвідці вважають, що російські окупанти не мали наміру обмінювати полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримування.

Джерело: https://t.me/znua_live/110867

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