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«За 40 мин у нас, нах*й: 9 - "300", 1 -"200"» - перехоплення ГУР

«За 40 мин у нас, нах*й: 9 - 300, 1 -200» - перехоплення ГУР

Військовослужбовець рф розповідає про втрати та жаліється на відсутність боєприпасів:

▪️ «боеприпасов у нас две машины осталось, 2 бк и всё, голяк»…чисто в экстренных случаях стреляем»;

▪️ «вот чвкшники, нах*й, ездят на машине обмениваются у танкистов, бл*дь, на всякую х*йню»;

▪️ «Бахмут его просто х*ярят».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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